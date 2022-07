Mercato San Severino, stop all'erogazione idrica: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica a Mercato San Severino dalle 9.30 alle 13.30 di martedì 19 luglio. A comunicarlo la Gori. Alla base dello stop la realizzazione di "opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio".

La mappa dei disagi

Queste le zone interessate: Largo Grancia San Rocco, Località Ciorani, Località Priscoli, Piazza Campoli, Piazza Chiesa, Piazza Sant'Alfonso, Traversa di via Palmenti, Via Arno, Via Basilio Palmieri, Via Capocasale, Via Casa De Luca, Via Cavour, Via Ciorani, Via Cupa San Martino, Via dei Lombardi, Via del Fiego, Via della Chiesa, Via della Fornace, Via della Pace, Via delle Lenze, Via Demanio Mandrili, Via Emilio Coppola, Via Gennaro Sarnelli, Via Lavinaio, Via Limitoni-Carifi, Via Madonnelle, Via Maiella, Via Marcello, Via Nocelleto, Via Padula, Via Piemonte, Via Priscoli, Via Rampa De Crescenzi, Via Rampa Zampoli, Via San Francesco, Via San Gerardo Maiella, Via San Martino, Via San Mattia, Via San Nicola, Via Torone, Via Tuoro, Via vicinale del Galdo, Via vicinale del Pastaniello, Vico Arena, Vico Cupitella, Vico dei Sartori, Vico dell'angelo, Vico Grimaldi, Vico Montefusco, Vico Pignatari, Vicolo Casa Giordano, Vicolo Catalano, Vicolo Frallicciardi, Vicolo Lavinaio, Vicolo Mari, Vicolo San Bartolomeo, Vicolo Sant'Antonio, Vicolo Sarnelli, Vicolo Tricinella.