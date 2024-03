Piazza Cavour, affisso e rimosso uno striscione di protesta contro il cantiere

Monta la rabbia tra i salernitani, per la situazione di stallo in Piazza Cavour. Come mostra la foto sul profilo del gruppo Facebook “Figli delle Chiancarelle”, sulle transenne che delimitano l'area dei lavori in piazza Sant'Agostino, era spuntato uno striscione con su scritto "Il cantiere della vergogna". Anche a mezzo social, numerosi i cittadini che stanno esprimendo dissenso per la vicenda che "ha bloccato" la piazza sul lungomare.