Ventisettenne precipita dal balcone e muore: Angri sotto choc, eventi annullati

Dramma ad Angri: una 27enne è precipitata giù dal balcone, via Cervinia. Inutili, purtroppo, i soccorsi: per la giovane non c'è stato nulla da fare. "Tutti gli eventi natalizi del Comune di Angri sono sospesi. E un appello agli angresi e non: in questo momento solo silenzio e rispetto", ha detto il sindaco, Cosimo Ferraioli.

Il dolore del primo cittadino