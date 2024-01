Il Tar di Salerno ha approvato gli abbattimenti nel bosco La Chianca di Altavilla Silentina, respingendo il ricorso dell'associazione Carapace Aps e di undici residenti locali. Questi si opponevano al taglio degli alberi, in linea con le norme regionali per la protezione dei boschi cedui invecchiati.

La decisione del Tar

La sentenza ha riconosciuto la legittimità delle azioni del Comune di Altavilla Silentina, guidato dal sindaco Francesco Cembalo, per condurre operazioni di taglio nella stagione 2023/2024. Precedentemente, la superficie boschiva era stata sequestrata per irregolarità nelle operazioni di taglio, con un procedimento penale in corso. Il sindaco Cembalo ha espresso soddisfazione per la decisione, affermando che il Comune ha sempre agito nel rispetto delle regole e nell'interesse pubblico. Ora, l'amministrazione locale attende un possibile dissequestro e archiviazione del procedimento penale.