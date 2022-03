Turismo, Amalfi raddoppia la tassa soggiorno a b&b e case: è polemica

Ad Amalfi raddoppia la tassa di soggiorno per i vacanzieri che sceglieranno strutture ricettive extralberghiere. Da 1,50 euro giornaliero per persona a 3 euro. Una scelta, quella della giunta comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, che mira a regolamentare i flussi turistici in città e che viene contestata dai gestori di case vacanza e bed and breakfast.

La polemica

"Sarebbe stato opportuno un maggiore confronto tra l'Amministrazione comunale e le associazioni di categoria - attacca Agostino Ingenito, presidente regionale dell'Associazione B&B e affittacamere Campania - una decisione presa di concerto avrebbe permesso di analizzare preventivamente e arginare le evidenti ripercussioni che comporta. Non discutiamo la legittimità del provvedimento in essere quanto la sua immediata attuazione. I clienti che hanno gia' prenotato presso le nostre strutture però non sono stati preventivamente edotti circa l'aumento dell'imposta e un loro rifiuto ad adempiere porterebbe le strutture a ottemperare in quanto, da quest'anno, sostituti d'imposta. Inoltre, la possibilità che il cliente possa disdire la prenotazione a fronte della forte incidenza economica sia della tassa di soggiorno che del nuovo aumento della tariffa dei parcheggi, rende difficile poter ricevere nuove prenotazioni per i primi mesi della stagione turistica 2022".

La replica

"La misura rientra nell'ambito di una manovra più ampia di bilancio che illustreremo nel corso del prossimo consiglio comunale in cui approveremo il bilancio di previsione - dice all'Agi il sindaco Milano - sottende a una visione chiara del paese che sta alla base del piano di rivitalizzazione turistica post Covid che presenteremo a fine mese. Questa manovra potrà consentire di regolamentare i flussi turistici in città".