Ladri allo sbaraglio ad Agropoli: due tentati furti in pochi giorni

Nuovi tentati furti ad Agropoli, in particolare nella contrada Moio. Ignoti si sono introdotti nel cortile di un’abitazione di via De Filippo, ma, vistisi scoperti dai proprietari, sono fuggiti.

Il secondo caso

Nella notte trascorsa, poi, come riporta Infocilento, due ragazzi incappucciati avrebbero tentato di agire in via Emanuele Prota, ma, anche in questo caso, il figlio del proprietario, allertato da rumori sospetti, li avrebbe messi in fuga. I residenti chiedono un monitoraggio più attento della zona.