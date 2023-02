Tentato furto in un bar-tabacchi a Montesano: l'allarme mette in fuga i ladri

Ladri ancora in azione nel Vallo di Diano. La scorsa notte una banda di quattro malviventi ha tentato di mettere a segno un colpo all’interno di un bar- tabaccheria situato in via Garibaldi a Montesano sulla Marcellana.

Le indagini

Dopo aver forzato un’entrata secondaria, i quattro sono riusciti ad entrare nell’attività commerciale da dove, però, sono stati costretti a fuggire subito a mani vuote in quanto è scattato tempestivamente l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per provare a dare un volto ai quattro fuggitivi.