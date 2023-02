Tentano di rubare il rame da un impianto fotovoltaico, ma scatta l'allarme: ladri in fuga

Tentato furto, lunedì notte, a Torre Orsaia, in località Cerreto. Ignoti, infatti, hanno tentato di portare via da un impianto fotovoltaico i tubi di rami che lo componevano, ma improvvisamente è scattato l'allarme. Sul posto, i vigilantes de La Torre e i carabinieri: i malviventi, vedendosi scoperti, sono fuggiti.

Il ritrovamento della refurtiva

La refurtiva è stata trovata ai bordi del cancello di recinzione dell’impianto fotovoltaico, come riporta Infocilento. Notevoli, tuttavia, i danni ai pannelli. Accertamenti in corso, per risalire all'identità dei responsabili del furto.