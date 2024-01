Coppia aggredita con mazza e martello nel salernitano: 3 arresti per tentato omicidio

Sono stati arrestati per tentato omicidio, ad Albanella e a Capaccio Paestum, i tre stranieri che il 16 a settembre, in un bar di Matinella, avrebbero pestato con una mazza ed un martello una coppia del posto, per futili motivi, causando all'uomo ferite gravissime.

E ieri i carabinieri della stazione di Matinella hanno eseguito il provvedimento disposto dal Gip del Tribunale di Salerno, come richiesto dalla Procura, nei confronti di H. E. M., A. H. e H. E.A.. I tre malviventi sono finiti agli arresti domiciliari.