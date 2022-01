Rischia la sospensione per aver curato a domicilio i contagiati, il dottor Torre resta in attesa del responso dell'Ordine dei Medici

Resta in attesa del responso dell'Ordine dei Medici di Salerno, il dottor Gerardo Torre, il medico d'emergenza di Pagani che rischia la sospensione per essersi spinto "oltre" il protocollo previsto ed aver visitato e curato pazienti contagiati dal Covid, durante i due anni di pandemia. In piazza, in suo sostegno, ieri, pazienti, cittadini, comitati e associazioni da tutta la Campania, nel giorno della sua convocazione all'Ordine. Non sono mancati collegamenti con personaggi noti, come Paolo Brosio che ha rivolto in diretta un incoraggiamento al medico paganese, il cui caso è ormai rimbalzato anche sulla cronaca nazionale.

Dopo aver preso parte alla manifestazione in suo supporto, il dottor Torre si è recato all'Ordine dei Medici, insieme al suo avvocato Mariagrazia Cafisi e, di fronte alla commissione, ha risposto ad una serie di domande, in merito ad alcune sue dichiarazioni sui medici di base, sulle terapie covid e sulla vaccinazione. Poi, l'Ordine si è riunito in camera di consiglio: dunque, si attende il responso, probabilmente per lunedì.