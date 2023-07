Sale su un albero per recuperare il gattino della figlia, poi precipita: 34enne finisce al Ruggi

Tragedia sfiorata, oggi, a Trentinara, dove un uomo di 34 anni si sarebbe arrampicato su un albero e poi sarebbe precipitato al suolo nel tentativo di recuperare un gattino della figlia.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, allertati dalla moglie, che lo hanno trasportato in eliambulanza al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è tuttora ricoverato. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Su quanto accaduto sono in corso i rilievi dei carabinieri.