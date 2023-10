Tribunale di Nocera Inferiore, il nuovo presidente è Massimo Sergio Palumbo

Durante il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 ottobre, il giudice Massimo Sergio Palumbo è stato nominato nuovo presidente del Tribunale di Nocera Inferiore. Questa importante nomina è stata accolta con entusiasmo dalla sindaca di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo.

Il commento

"Come avvocato del Foro di Nocera Inferiore e sindaca di San Marzano sul Sarno - dichiara Zuottolo - sono lieta di congratularmi con il giudice Massimo Sergio Palumbo per la sua nomina a presidente del Tribunale nocerino. La sua competenza e dedizione al servizio pubblico sono ben note, e sono certa che porterà la sua saggezza e il suo impegno per garantire una giustizia equa e tempestiva nella comunità dell'Agro nocerino sarnese".