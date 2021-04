Trincerone, bonificato il vecchio tratto: in azione i lavoratori di Salerno Pulita

Ci sono voluti ben 20 furgoni per trasportare i rifiuti e altri 10 per gli ingombranti. L'operazione è stata effettuata alla vigilia dell'inaugurazione di oggi

In vista dell’inaugurazione di questa mattina del nuovo tratto del Trincerone Est, gli operai di Salerno Pulita hanno svolto una importante operazione di pulizia e bonifica al di sotto della vecchia infrastruttura. Ci sono voluti ben 20 furgoni per trasportare i rifiuti e altri 10 per gli ingombranti.