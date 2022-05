Andava nei b&b e bar senza pagare: identificato il truffatore, ma nessuno lo denuncia

Continuerà a farla franca lo scroccone seriale in vacanza in Costiera Amalfitana senza tirar fuori un euro. Quell'uomo all'apparenza distinto, in giacca e fiore all'occhiello, che millanta di essere un giornalista, oppure, all'occorrenza, amico del parroco del paese, è l'incubo di b&b, bar e ristoranti delle località turistiche del Salernitano.

Le truffe

Dopo aver lasciato, venerdì mattina, una struttura extralberghiera di Ravello senza saldare il conto, è sbarcato ad Amalfi dove ha trascorso le notti di sabato e domenica in una in via Casamare. Proprio di fronte alla caserma dei carabinieri. L'uomo, un vivace 70enne di nazionalità spagnola, al suo arrivo al b&b, ha chiesto alla titolare di poter essere ospite per cena a casa sua. L'inusuale domanda e alcuni altri suoi comportamenti sui generis hanno insospettito la donna, che stamani ha deciso di informarne i militari dell'Arma i quali sono intervenuti.

Le indagini

Per molto tempo l'uomo si è negato, rifiutandosi di uscire dalla camera, poi, però, si è presentato in caserma. Dall'identificazione non sono risultati reati a suo carico. I carabinieri, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio, hanno, quindi, contattato le persone che nei giorni precedenti, da Maiori a Ravello, erano state truffate dall'uomo, ma nessuno ha inteso sporgere denuncia, nemmeno la titolare della sua ultima destinazione. Così l'uomo è pronto a partire per la prossima destinazione.