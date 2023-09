Turismo, ambiente, mobilità: pubblicata manifestazione di interesse a Santa Marina

L'amministrazione comunale di Santa Marina ha pubblicato un avviso manifestazione di interesse e individuazione di partner per la partecipazione al bando rivolto ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'istituto nazionale di statistica come Comune a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Il commento

“Il Comune - spiega il sindaco Giovanni Fortunato - intende selezionare partner disponibili a partecipare alla redazione di proposte per la co-progettazione e successiva attuazione di un progetto che contenga misure per incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. La finalità è quella di individuare partner disponibile alla partecipazione e alla redazione di un progetto che contenga misure finalizzate a perseguire gli intenti dell'avviso: ampliare l'accessibilità e la fruizione dell'offerta turistica da parte di persone con disabilità; sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche che valorizzano l'identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni; riqualificare tramite infrastrutture di ambienti urbani le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini delle funzioni turistiche dell'area; potenziare forme di mobilità sostenibile; creare produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival; promuovere e sviluppare il turismo locale nel settore primario delle attività artigianali tradizionali; ridurre l'impatto ambientale del turismo; incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica. Il fondo avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 33.660.000 euro, di cui 9.900.000,00 euro per l'anno 2023 e di 11.880.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024/2025. L’importo annuale massimo per i comuni fino a 5.000 abitanti è pari a 500.000,00 euro in totale anche in forma associata”.

Le informazioni

L’ avviso è rivolto agli operatori economici ai sensi dell'articolo 65 del D. lgs 36/ 2023, Fondazioni, Associazioni, Onlus, Imprese Sociali, Università e Istituzioni, Centri, Enti di Ricerca con comprovate esperienze nel campo della valorizzazione turistica, in forma singola e in forma di raggruppamento. La manifestazione di interesse scade il 19 settembre 2023. L’avviso completo è pubblicato sul sito del Comune di Santa Marina.