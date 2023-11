"Scusi, si sposta dalla mia auto?", ma lui rimane immobile: carabinieri in via Dalmazia

Giallo, in serata, in via Dalmazia, all'altezza del cinema San Demetrio. Una donna con un minore, infatti, ha trovato appoggiato alla sua auto in sosta, un uomo, in piedi, ma con la testa fra le mani, come per nascondersi il volto dal pianto.

Il cittadino, italiano e apparentemente benestante, non ha dato cenni di risposta alla automobilista che gli ha chiesto più volte di spostarsi, dato che avrebbe dovuto allontanarsi a bordo della sua vettura. L'uomo è rimasto immobile persino quando la donna, esasperata, ha acceso il motore dell'auto. Così, l'automobilista, spiazzata, ha chiesto aiuto ai carabinieri che, giunti sul posto, hanno a loro volta allertato un'ambulanza, ipotizzando un malore o un gesto di disperazione. Una situazione tutta da chiarire, ora al vaglio delle forze dell'ordine.