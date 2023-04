Variazione orario biglietteria Busitalia Campania nella stazione FS di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si avvisa la spettabile Clientela che nella giornata di venerdì 28 aprile p.v. lo sportello sito all’interno della stazione FS di Salerno osserverà la seguente variazione di orario:

-chiusura anticipata al pubblico in orario pomeridiano alle ore 16.00 (anziché alle ore 17.00).

Si ricorda che è possibile acquistare i titoli di viaggio aziendali cartacei anche in modalità self-service H24 presso l’emettitrice automatica titoli di viaggio collocata in prossimità della Biglietteria aziendale interno stazione FS, altezza ingresso laterale sud della stazione. Per conoscere tutte le opzioni di acquisto dei titoli di viaggio (cartaceo, digitale via app e Mobile Ticketing via SMS, istantanea con circuito Punto LIS, a bordo bus con sovraprezzo) consultare la sezione "Dove acquistare" sul sito web aziendale www.fsbusitaliacampania.it.