Vento e danni: il Vallo di Diano in ginocchio, tensioni e rischi sull'A2 e sulla statale 19

Numerosi, i danni e i disagi provocati dal forte vento che sta interessando la nostra provincia. Per iniziare, è stato abbattuto un albero di grosse dimensioni lungo la statale 19, ad Atena Lucana Scalo: fortunatamente, non sono stati registrati danni e feriti. Sul posto, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Intanto, a Teggiano le raffiche di vento hanno buttato giù 5 pali della linea telefonica, finiti in strada. Provvidenziale, anche in quel caso, l'intervento dei caschi rossi con i tecnici dell’azienda telefonica e con la Polizia Municipale.

Gli altri interventi

Inoltre, a Sala Consilina, il vento ha colpito un pannello sul solaio di una palazzina: in azione, quindi, i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza, a tutela della pubblica incolumità. Abbattuti dal vento, sempre stamattina, come se non bastasse, dei tubi contenenti cavi elettrici lungo la carreggiata dell’A2 del Mediterraneo, nel tratto di Petina: è intervenuta l'Anas per ripristinare la normale viabilità.