Vertenza Dussmann, la nota dell'Ugl dopo il summit in prefettura: "Al fianco dei lavoratori"

La Ugl Igiene Ambientale di Salerno, guidata dal segretario Massimiliano Cafaro, esprime serie preoccupazioni riguardo alla nuova organizzazione del lavoro proposta nella recente disputa tra Dussmann e Teem Service, che interessa il personale dell'Asl Salerno impegnato nei presidi ospedalieri della provincia (lotti 1-2-3). La preoccupazione principale è per il benessere dei lavoratori e la qualità del servizio. Cafaro ha criticato l'azienda per non aver comunicato chiaramente i termini del contratto ai lavoratori, a solo un giorno dall'inizio dell'appalto. Ha anche evidenziato l'esclusione dell'Ugl dalle trattative, considerandola un'azione vergognosa e potenzialmente antisindacale.

Le criticità

Le principali problematiche sollevate includono il rischio di esuberi, costi più alti per il personale, assegnazioni selettive di premi e una nuova organizzazione del lavoro che potrebbe influenzare negativamente sia i servizi che il morale dei dipendenti. La Ugl sottolinea l'importanza di mantenere l'organizzazione attuale del lavoro per garantire continuità e qualità nei servizi, proponendo una gara unica per evitare problemi organizzativi. “C’è necessità di mantenere l'organizzazione del lavoro attuale per evitare problemi già consolidati e garantire continuità nei servizi erogati. Ribadiamo l’importanza di una gara unica che non implicherebbe necessariamente che tutti i lavoratori debbano svolgere tutti i compiti, ma piuttosto avere un unico gestore per entrambi i servizi senza interferenze indesiderate. Questo va a considerazione del fatto che un miscuglio di compiti potrebbe portare a disservizi e problemi organizzativi e qualitativi nei presidi. Ribadiamo la richiesta di valutare attentamente gli aumenti contrattuali di livello per evitare disparità tra i lavoratori e tensioni interne” ha spiegato Cafaro.