"Un lago a pochi passi dalla Cittadella Giudiziaria": la denuncia del Codacons

"Un lago a poche decine di metri dalla Cittadella Giudiziaria". È quanto denuncia Codacons in via dei Gelsi Rossi. "Qui - si legge nella nota - purtroppo ogni volta che piove come nei scorsi giorni si crea un lago per assenza di caditoie. Tutta l’area è diventata

impossibile da attraversare e deve essere urgentemente bonificata".

La richiesta

Di qui la richiesta dell'avvocato Matteo Marchetti: "Chiediamo al Comune di procedere con urgenza soprattutto in considerazione del pericolo che incombe soprattutto agli edifici circostanti che si danneggiano enormemente assorbendo l’acqua; dalla situazione è evidente che non è stato fatto nulla ormai da anni il che potrebbe anche aver compromesso la loro stabilità, tutti i danni devono essere risarciti ed in caso di oneri versati dalle casse comunali denunceremo i funzionari responsabili alla Procura della Corte dei Conti. Il Codacons, se il Comune entro 24 ore non procederà, diffiderà il sindaco e denuncerà l’accaduto alla Procura ”.