Via Ligea, Pessolano: "Camion fermi cronicamente alla fermata del bus, il Comune intervenga"

"E' segno di un'incuria inaccettabile la situazione dei camion merci che continuano a sostare all'ingresso del porto commerciale di Salerno, dinanzi la fermata degli autobus del servizio urbano". Lo denuncia il consigliere comunale di opposizione (gruppo Oltre) Donato Pessolano attraverso la pubblicazione di alcune fotografie scattate proprio in via Ligea.

La denuncia

"Si tratta di una situazione che abbiamo denunciato già quasi due anni fa - continua Pessolano - i bus infatti, non possono fermarsi a via Ligea per far scendere e salire i passeggeri in sicurezza. Nel corso del tempo, purtroppo, nulla è stato fatto, nonostante le nostre segnalazioni". "Se proprio non si riesce a gestire il problema, e a regolamentare la sosta dei camion, peraltro pericolosa in quanto al termine del viadotto Gatto, dietro una curva che è stata più volte teatro di gravi incidenti - continua, ancora, il consigliere comunale - Almeno si posizioni la fermata sul marciapiede alle spalle del chioschetto e si garantisca ai tanti passeggeri la salita e la discesa dagli autobus in sicurezza". "Sarebbe un atto doveroso - conclude il consigliere comunale di Oltre - Specie per via dell'avvio, ormai imminente, della stagione balneare, che porterà l'utenza diretta verso le spiagge di via Ligea a crescere notevolmente".