Vietri, due donne e un bambino rischiano di cadere in un tombino

Dramma sfiorato, nel tardo pomeriggio, nei pressi della pensilina in zona Raccio, a Dragonea di Vietri sul Mare, nell’angolo della salita che conduce alle palazzine, per un tombino scoperto, dove una mamma con un bambino ed un’altra donna hanno rischiato di finirci dentro per la posizione del tombino prospiciente l’angolo che porta sulla SP75.

La denuncia

“Nel racconto di questa famiglia – denuncia il Comitato Civico Dragonea - tanto sgomento e paura soprattutto per le conseguenze che ne sarebbero potute derivare per il bambino e per le persone anziane che scendono alla fermata del bus per poi risalire quel tratto. Con ogni probabilità qualche malintenzionato ha portato via la grata di copertura per rivenderlo come rottame. Davvero siamo sconfortati di fronte a questa inciviltà. Chiediamo ai nostri amministratori e alla polizia locale di provvedere immediatamente con la messa in sicurezza di quel tombino onde evitare di raccontare qualche fatto di cronaca grave. Attendiamo azioni imminenti grazie”.