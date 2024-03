Schianto mortale a Vietri, al vaglio la posizione di due automobilisti

Al vaglio la posizione di due automobilisti a seguito del drammatico incidente, con il quale ha perso la vita Riccardo Milone, 32enne di Nocera Superiore. La procura di Salerno procede per omicidio stradale.

L'incidente

Giorni fa, lungo l'ex Strada Statale 18 a Vietri sul Mare,un’auto e una moto si erano scontrate in località Molina. Il 32enne era sullo scooter.

Sul posto erano giunti i sanitari della Croce Bianca di Salerno che avevano trasferito il ragazzo in ospedale. Per ricosturire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri. Secondo una prima parziale ricostruzione, sembra che il motociclista stesse procedendo in direzione nord, verso Cava de’ Tirreni, ed abbia impattato contro un furgone che procedeva nella stessa direzione, perdendo il controllo del mezzo e scontrandosi con la vettura che procedeva nel senso opposto di marcia. Da valutare, ora, le responsabilità di chi guidava gli altri due mezzi, quale atto dovuto da parte dell'autorità giudiziaria.