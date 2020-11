Zona Rossa: Salerno al setaccio, nei guai titolari di locali e cittadini

Controlli serrati, nel salernitano, il 27 e il 28 novembre, per garantire il rispetto delle normative anti-Covid 19. Grazie al monitoraggio interforze di Polizia, Carabinieri, Finanza ed Esercito, sono stati controllati 2608 persone e 817 esercizi commerciali e, quindi, sanzionati 71 persone per mancato uso della mascherina e 4 titolari di attività per mancato rispetto della normativa anticovid.

Le altre sanzioni

A finire nei guai, anche un cliente di un bar che non ha rispettato il divieto di consumazione sul posto o nelle sue adiacenze e due persone provenienti da fuori provincia, senza motivo.