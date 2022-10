Caro bollette, la Claai a sostegno delle imprese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Contattando gli uffici dell’associazione di Via San Leonardo al civico 120, sarà possibile aderire alle iniziative legali e alla class action contro le società di erogazione da promuovere dinanzi alle competenti Procure, all’Antitrust e all’Arera, finalizzate alla riduzione dei costi dell’energia elettrica e del gas e agli aumenti sproporzionati che stanno provocando gravissime chiusure di attività economiche anche in conseguenza dell’aumento dei procedimenti di sfratto per morosità.

Gli aumenti del costo dell’energia elettrica e del gas non possono trovare ragionevole giustificazione nella guerra in Ucraina, ha sottolineato Matteo Caputo, Presidente della CLAAI Salerno, l’Unione degli Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Salerno, ecco perché anche in questa occasione confermiamo il nostro impegno a supporto delle esigenze delle imprese. Un sostegno per accompagnare artigiani e piccole imprese a superare questo periodo pesante augurandoci, di tornare a lavorare a pieno ritmo.

Presso la CLAAI di Salerno, inoltre, sarà possibile la predisposizione di piani di rientro per il pagamento delle bollette arretrate al fine di evitare distacchi e morosità e per arginare il fenomeno che può provocare il fallimento di molte imprese.