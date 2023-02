Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana: al via lo Sportello per i servizi digitali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Parte oggi lo Sportello istituito dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, presso la propria sede a Salerno in via Bastioni, nell’ambito del Progetto: “In-form@zione digitale” - Servizio Civile Universale, realizzato in collaborazione con Moby Dick ETS. Lo Sportello, denominato “DigitalCarisal”, è aperto al pubblico, previo appuntamento (tel. 089.230642; email: digitale.fondazionecarisal@gmail.com) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, allo scopo di supportare i cittadini nello svolgimento di diverse “pratiche” quotidiane che riguardano il mondo digitale e non solo.

“Un nuovo strumento al servizio della comunità realizzato nell’ambito delle attività promosse dalla Fondazione Carisal sul territorio di Salerno e provincia che si inserisce appieno nel processo di innovazione tecnologica e culturale che stiamo vivendo e dell’impegno intrapreso dalla Fondazione Carisal per contribuire all’accrescimento delle competenze digitali e concretizzare la transizione digitale del Paese”, anche attraverso la partecipazione nel 2022, insieme ad altre fondazioni di origine bancaria, al Fondo per la Repubblica Digitale, frutto della partnership tra il pubblico e il privato sociale (Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri)”, ha dichiarato il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino.

Tanti i servizi offerti gratuitamente, dalla semplice assistenza per la creazione e l’utilizzo dello SPID, alla richiesta di certificati anagrafici, al supporto per la creazione ed utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) e per la redazione del Curriculum Vitae europeo. Una grande opportunità, dunque, per acquisire nuove competenze digitali per i cittadini salernitani, attraverso uno Sportello che prende il via nel 2023, proclamato l’Anno europeo delle competenze che, se adeguate, rappresentano un elemento decisivo per affrontare con successo le trasformazioni del mercato del lavoro e della società.