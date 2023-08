Fondo nuove competenze, finanziate 150 aziende salernitane per 1,5 milioni di euro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lavoratori in aula e piccole e micro aziende sempre più digital grazie al Fondo Nuove Competenze che ha finanziato, con 1,5 milioni di euro, i progetti presentati da 150 aziende salernitane. Piccole imprese locali, associate alla federazione Unica (unione nazionale italiana delle micro e piccole imprese del commercio, dei servizi e dell’artigianato), che hanno ottenuto il contributo di rimborso per i costi sostenuti per la formazione dei dipendenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di aziende (esercizi commerciali, strutture ricettive e di servizi) che già nel 2022 hanno partecipato al bando e che attraverso il rifinanziamento possono riprendere ad investire sulla formazione continua.I progetti finanziati riguardano percorsi formativi per la digitalizzazione di base e avanzata. "Siamo soddisfatti per l’esito dell’istruttoria che ha portato all’approvazione di quasi tutte le istanze presentate» commenta Alessandro d’Amico, vice presidente nazionale di Unica e responsabile Unica a Salerno. "Ad oggi – spiega - è stato approvato il 90% delle domande e la restante parte è in corso di valutazione. Per molte imprese – continua D’Amico - si tratta di un rifinanziamento dopo la partecipazione al bando nel 2022. Il che dimostra che gli imprenditori hanno capito l’importanza della formazione continua dei dipendenti come anche dell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione attraverso i bandi ministeriali. Il Fondo Nuove Competenze rappresenta un importante strumento per rendere sempre più competitive le micro, piccole e medie aziende. Più strumenti si attivano e più possibilità ci sono per farle crescere". Il Fondo Nuove Competenze, rifinanziato nel 2023 con un incremento della dotazione finanziaria, è uno strumento di politica attiva, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per sostenere aziende e lavoratori nella fase post pandemia da Covid, attraverso lo sviluppo di nuove competenze digitali e una formazione mirata alla persona, per soddisfare i fabbisogni emergenti delle imprese. Attraverso il fondo vengono rimborsate le spese sostenute dalle imprese per la formazione, purché le ore di formazione siano realizzate durante l’orario di lavoro".