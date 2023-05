Incentivi alle aziende del turismo: ecco l'avviso della Confesercenti Vallo Diano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sull’Avviso Pubblico per l’erogazione di incentivi alle aziende del settore turismo che presenta una dotazione finanziaria complessiva di 16 milioni di euro.L’avviso è rivolto alle imprese private del Settore Turistico (ristoranti, bar, b&b, alberghi, villaggi, affittacamere, aree camping, parchi divertimento) costituite in forma di ditta individuale o società di micro, piccola, media e grande dimensione che assumono lavoratori in qualità di dipendenti o attivano tirocini presso un’unità operativa ubicata nella Regione Campania. La misura ha carattere retroattivo e ricomprende le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° aprile 2023.

I Bonus assunzionali sono così modulati:

- per assunzioni a tempo indeterminato è previsto un contributo una tantum pari a € 7.000;

- per assunzioni a tempo determinato ≥ 6 mesi è previsto un contributo una tantum pari a € 2.500;

- per trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine è invece previsto un contributo una tantum pari a € 4.500;

Per gli incentivi per i tirocini si prevede:

Un contributo una tantum pari a € 2.500 per tirocini extracurriculari ≥ 4 mesi attivati a favore di personale con età ≤ 25 anni.

I soggetti richiedenti potranno presentare istanza a partire dalle ore 12:00 del giorno 8 maggio 2023.

“Noi di Confesercenti Vallo di Diano – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – offriamo un importante servizio di analisi documentale, analisi della fattibilità, gestione e monitoraggio pratica e di rendicontazione del progetto. Noi ci siamo e siamo accanto alle piccole e medie imprese del territorio”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.im