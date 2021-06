"Come nelle favole": cominciano i cartoni animati, giugno nei castelli

"Ma dove vivono i cartoni", il format dedicato alle famiglie e al divertimento, ha scelto luoghi d'arte della nostra provincia per accogliere i bambini nei weekend

"Ma dove vivono i cartoni", il format dedicato alle famiglie e al divertimento, ha scelto luoghi d'arte della nostra provincia per accogliere i bambini nei weekend. Dopo il grande successo registrato per la tappa di Valva, il 2 giugno, ecco i nuovi appuntamenti.

I dettagli

"Abbiamo deciso di ricominciare dalla bellezza della natura, la bellezza della storia e della meraviglia negli occhi dei bambini, ma anche in quelli degli adulti", spiegano gli organizzatori. Il 13 giugno, show al castello di Laviano e Ponte Tibetano, in collaborazione con la Pro Loco per lo speciale Supereroi. Il 27 giugno, i bambini saranno ospiti del Castello Macchiaroli di Teggiano con il gran ballo delle favole. Informazioni e prenotazioni ai numeri dedicati: 0818678369 e 3272540679 whatsapp.