La Challenge con l'Ippocampo granata in piazza Gian Camillo Gloriosi

StarCasinò Sport, premium Partner della Salernitana S.C., annuncia una nuova attività in occasione di Luci d'Artista interamente legata all’Ippocampo Granata: dopo l’inaugurazione di domenica 11 dicembre, venerdì 30 sarà organizzata una challenge che rende protagonisti i cittadini e i tifosi di Salerno. L’obiettivo è mantenere accesa l’installazione luminosa raffigurante l’Ippocampo per due ore consecutive e dimostrare il supporto della comunità salernitana alla squadra granata, che il prossimo 4 gennaio sarà impegnata in casa nel big match contro il Milan.

L'evento

L’appuntamento è per venerdì 30 dicembre alle ore 18 in piazza Gian Camillo Gloriosi a Salerno. Per l’occasione saranno presenti l’attrice e conduttrice televisiva Anna Maria Baccaro, il collettivo comico salernitanoVilla PerBene e lo speaker della Salernitana Uccio, che porteranno la loro simpatia e il loro umorismo per aiutare a mantenere acceso l’Ippocampo Granata. Il divertimento è assicurato! Ci saranno tante sorprese per tutti i partecipanti e per chi sceglierà di mettersi in gioco pedalando sulla e-bike per 2 minuti e creerà una story social taggando il profilo @StarCasinòSport, è previsto un premio: la maglietta esclusiva del brand di intrattenimento sportivo.