Grotte di Pertosa e Auletta, riparte la stagione autunnale: laboratori per bambini

Da domenica 10 ottobre, riparte la programmazione autunnale del Sistema MIdA, nelle grotte di Pertosa-Auletta Sarà tutto dedicato ai più piccoli, con "La domenica alle grotte - Laboratori per bambini” dai 6 ai 12 anni, che si terranno ogni domenica alle ore 11.00 presso il Museo del Suolo e il Museo Speleo Archeologico, fino al 19 dicembre.

Gli incassi

Le Grotte di Pertosa-Auletta tornano a far registrare ingressi e incassi pari o superiori a quelli del periodo pre-pandemico. Il periodo estivo 2021, che va da giugno a settembre, si è infatti chiuso con circa 1’000 visitatori in più rispetto al 2019, raggiungendo le oltre 30mila presenze in Grotta. Gli ingressi nelle Grotte e nei Musei fanno inoltre registrare per i 4 mesi da giugno a settembre un incasso complessivo di oltre 300mila euro.