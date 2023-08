Palomonte Truck 2023: musica, stand e dibattiti nella prima edizione dell'evento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Un evento nato con l’obiettivo di valorizzare il mondo degli autotrasporti su gomma che in Italia circa il 90% degli autisti impiegati nel settore e al tempo stesso, rafforzare l’attenzione sul tema della sicurezza stradale”. È quanto sostiene, l’imprenditore salernitano del settore autotrasporti, Silvano Carbone, ideatore e organizzatore insieme all’imprenditore e autotrasportatore di Palomonte, Gerardo Cupo, della prima edizione del raduno dei camion “Palomonte Truck 2023” che si svolgerà in località Valle di Palomonte, nel weekend di sabato 12 e domenica 13 agosto 2023, tra musica, spettacoli, stand espositivi e percorsi enogastronomici con i piatti dell’antica tradizione palomontese.

Prima edizione di un evento storico per i comuni del cratere salernitano, patrocinato dal Comune di Palomonte, che vedrà momenti di aggregazione, divertimento per adulti e bambini e intrattenimento, accompagnati da manifestazioni sulla sicurezza stradale e la guida sicura in strada.

L’evento, che non gode di finanziamenti pubblici, si svolgerà grazie ai fondi dei privati e vedrà la partecipazione tra gli altri, di imprenditori e camionisti, provenienti da ogni parte del territorio regionale, giungere a Palomonte a bordo dei loro camion che resteranno esposti in una due giorni tra musica disco, dance, spettacoli di cabaret e stand espositivi di prodotti agroalimentari di eccellenza locale. Tutto l’evento, che nella giornata di sabato avrà inizio alle ore 15 per poi proseguire a notte fonda e domenica inizierà al mattino alle ore 10 fino a tarda serata, sarà inoltre caratterizzato da un percorso enogastronomico dei piatti tipici dell’antica tradizione palomontese che verranno somministrati ai partecipanti e al pubblico. La manifestazione inoltre, vedrà la presenza tra gli altri, del sindaco del Comune di Palomonte, Felice Cupo, che darà il via allo start della manifestazione e prenderà parte ai saluti istituzionali.

“Un modo-sottolinea Carbone- per far conoscere al territorio, non solo la dedizione ed il coraggio di coloro che ogni giorno investono negli autotrasporti su gomma che rappresentano la più utilizzata, in Europa, tra le modalità di trasferimento delle merci tra i Paesi, ma anche il lavoro dei camionisti che trascorrono gran parte della loro vita alla guida dei mezzi pesanti, percorrendo ogni giorno, migliaia di chilometri. Il tutto- aggiunge l’imprenditore di Palomonte- senza dimenticare che i conducenti dei camion sono i primi autisti a garantire il rispetto del codice della strada. Un settore, il nostro- chiosa Silvano Carbone- che necessita di maggiore attenzione da parte della politica nazionale ed europea e che vede l’impiego del più alto numero di lavoratori. Basti pensare- aggiunge- che il solo territorio comunale di Palomonte, così come in tutta la Valle del Sele, conta tra le percentuali più alte dell’area a sud della provincia, della presenza di buona parte della popolazione impiegata nel settore autotrasporti su gomma, tra imprenditori e lavoratori, per un fatturato annuo di diversi milioni di euro. Per questo motivo, alla scoperta e valorizzazione della figura del camionista- conclude Carbone- abbiamo voluto concentrare a Palomonte una due giorni di formazione e informazione sulla guida sicura per sensibilizzare addetti ai lavori, turisti, cittadini e curiosi, offrendo inoltre ai visitatori la possibilità di divertirsi con musica e spettacoli di cabaret”.

Il programma di sabato 12 agosto:

Ore 15 con arrivo e iscrizione dei camion

Ore 19 apertura stand con percorso enogastronomico

Ore 20 saluti istituzionali

Ore 20.30 start eventi

Ore 21 spettacolo cabaret con i volti noti Rai di “Bello Bello e Coco”

Ore 22.30 Music Party con Dj Mila Suarez e Dj Mix

Ore 23.30 musica disco con Dj

Programma domenica 13 agosto:

Ore 10 start evento

Ore 11 arrivo auto tuning

Ore 15 Truck wash

Ore 19 apertura stand enogastronomici

Ore 20.30 saluti istituzionali

Ore 21 spettacolo cabaret con “NINO nero” di “Avanti Un Altro”

Ore 22.30 spettacolo “Sex and Sud” con Floriana De Martino e Luisa Esposito direttamente da “Made in Sud”

Ore 00 chiusura evento con Dj musica disco.