Tutti in bici: ritorna a Salerno "Pedalando per la città"

Pedalando per la città, storica manifestazione su due ruote, si prepara a vivere la sua 28.esima edizione. Il Comune di Salerno ha ufficializzato la data dell'attesa kermesse. Si parte il 29 maggio e sarà una domenica da cerchiare in rosso, anzi in verde, perché l'evento sarà un inno non solo alla socializzazione e allo sport per tutti ma anche all'ambiente.

Il programma

Percorso di 12 chilometri, raduno in piazza ferrovia alle ore 9, partenza alle ore 9.45. Andata: piazza Vittorio Veneto, Corso Garibaldi, via Roma fino alla traversa Santa Lucia, svolta su lungomare Trieste, lungomare Tafuri, lungomare Marconi, lungomare Colombo, piazza Monsignor Grasso (sosta). Ritorno: dalla sosta di piazza Monsignor Grasso a via Trento, via Posidonia, via Torrione, Corso Garibaldi, via Roma, traversa Santa Lucia, svolta sul lungomare Trieste, piazza della Concordia, via Clemente Mauro, piazza Vittorio Veneto. Arrivo e consegna del cedolino presso il comitato per l'estrazione dei premi.