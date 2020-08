Il premio Mulieres Salernitanae alla rassegna S. Margherita Arte e Teatro

Il Premio Mulieres Salernitanae per la serata finale della quarta edizione della Rassegna S. Margherita Arte e Teatro al Teatro S. Margherita laboratorio - Giardino dell'Arte dal 29 agosto al 6 settembre.

Il premio, da un’idea di Lello Casella, nasce da una ricerca storica dello scrittore Vicente Barra che ha affidato alla pittrice salernitana Olga Marciano la realizzazione delle preziose tele raffiguranti le mulieres salernitanae. Il prestigioso riconoscimento sarà assegnato nel corso della serata conclusiva della Rassegna il giorno 6 settembre alle ore 20.00

Il Giardino dell'Arte del Teatro S. Margherita laboratorio è una dependance on air privata, recintata con circa 200 posti a sedere. Comfort, eleganza, professionalità, avvolti nel verde di un giardino intriso di magia grazie al teatro e alle arti in genere. A seguito dell'emergenza Covid 19 la nostra organizzazione, in ottemperanza alle norme vigenti, ha stabilito con i dovuti distanziamenti 80 posti per ogni serata, in totale sicurezza, senza confusione e assembramenti.

Il nostro Teatro ha voluto, anche, in questo momento particolare, creare opportunità di svago e aggregazione per una zona orientale, da sempre priva di eventi. Per non parlare delle possibilità di lavoro offerto a quanti, artisti, macchinisti, scenografi e a tante altre figure professionali, lamentano la mancanza di lavoro a seguito dell'emergenza sanitaria in atto.

Lo spettacolo 'E ccose mpruvvisate ...ovvero Sofia D(a)em(a)ente Post Covid! aprirà la rassegna 2020. Un tentativo di messa in scena comicissima che si avvale delle coppie di punta del Teatro S. Margherita e della Compagnia Comica Salernitana, Tonino Di Folco, Lello Casella, Giovanni Bonelli, Andrea Avallone con loro anche Enzo Citro: due serate il 29 agosto e 30 agosto alle ore 21.

Teatrando Teatro e Compagnia Comica Salernitana insieme è un primo passo per la nascita di una Compagnia Stabile del Teatro S. Margherita

La manifestazione, unica nel suo genere per la zona orientale della città, giunta alla quarta edizione si svolge con il Patrocinio del Comune di Salerno e ospita professionisti dello spettacolo quali Ernesto Lama, Ciro Girardi, Mariano Grillo, Tommaso Fichele, Fabio Notari, Luca Landi.

Interessante appuntamento culturale il 31 agosto alle ore 20,30 sul Sagrato della Chiesa di S. Margherita. Alla presenza di S. E. R. l'Arcivescovo di Salerno Mons. Andrea Bellandi, si svolgerà il Convegno dal titolo Tra missione e visione…nuovi semi di Comunità. Il tema è scaturito da una riflessione a più voci fatta da Don Sabatino Naddeo insieme agli amici del Teatro S. Margherita e Saremo Alberi.

Non mancherà uno spazio ludico per i più piccoli. Una mattinata, il giorno 4 settembre dalle ore 10.00 sul Sagrato della Chiesa di S. Margherita, dedicata alla narrazione, al laboratorio, ai giochi curata dalla competenza e professionalità di Saremo Alberi.

Agli artisti partecipanti sarà donata una scultura artistica della ceramica vietrese realizzata da La Mia Bottega di Salerno in ricordo dell’Artista e Maestro Ceramista Giovanni Sersante.

La Direzione Artistica è curata da Sabrina Tortorella

Gli spettacoli sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al n. 338 588 4051 Whatsapp. All'atto della prenotazione bisogna inviare documento di riconoscimento valido di chi prenota e l’elenco delle persone prenotate. Solo l'ok da parte della direzione del teatro darà la possibilità di accedere alle serate in programma. I posti saranno assegnati in ordine alle prenotazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ingresso consentito dalle ore 20,15 e fino alle ore 20,55.