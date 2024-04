Curiosità, torna sul palco la Compagnia del “Teatro Popolare Salernitano”: l'omaggio a Regina e Alessandro

Dopo un periodo di silenzio durato diversi anni, la Compagnia del “Teatro Popolare Salernitano” fondato da Alessandro Nisivoccia e Regina Senatore, si appresta a tornare sulla scena teatrale con l'inaugurazione di una nuovissima sede. La attesa riapertura non solo segna un evento culturale significativo, ma simboleggia anche una rinascita della vitalità artistica nella comunità salernitana.La Compagnia “Teatro Popolare Salernitano” (SanGenesio) è, dunque, di nuovo pronta a stupire il pubblico con le sue vibranti esibizioni. Grazie anche al Parroco Don Gaetano Landi della Chiesa Santa Maria Madre della Chiesa che ha svolto un ruolo fondamentale nel riaccendere la presenza della Compagnia Salernitana nel mondo del teatro, offrendo generosamente una nuova sede per i loro spettacoli, sarà dunque inaugurato uno spazio accogliente che ispira creatività ed espressione artistica.

Nel corso della sua storia, la Compagnia “Teatro Popolare Salernitano” (SanGenesio) ha lasciato un segno indelebile con le sue notevoli produzioni e celebri traguardi. Intanto, mentre cresce l'attesa per l’inaugurazione di apertura della sala teatrale dedicata a Sandro Nisivoccia e Regina Senatore, i figli Roberto e Anna, insieme ad altri amici e “vecchie glorie” della Compagnia, lavorano instancabilmente dietro le quinte per dare vita a questa serata indimenticabile, per un pubblico entusiasta.

L'appuntamento è per il 27 e il 28 aprile, rispettivamente alle ore 21 e alle 20, presso la chiesa Santa Maria Madre della Chiesa, alle spalle del parco del Galiziano, con un omaggio a Sandro e Regina e al Teatro Popolare Salernitano che, proprio ad aprile, festeggerà i suoi 60 anni.

Per prenotazioni: 3281634514 - 3347593245