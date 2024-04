Teatro Charlot: venerdì 12 aprile in scena Vincenzo Comunale con “Definitivo3”

Uno sguardo fresco e tagliente sulle contraddizioni della vita quotidiana, uno spettacolo unico e divertente per dare voce alla sua generazione e, inevitabilmente, anche alla sua città, Napoli, ma senza inciampare in facili cliché.

Venerdì 12 aprile (alle 21) il Teatro Charlot di Pellezzano, nell’ambito della stagione teatrale 2023 – 2023, accoglie Vincenzo Comunale, tra i comedian più apprezzati e interessanti del momento, in “Definitivo3”.

Il comico napoletano, tra i più giovani d'Italia, interprete di punta di Zelig, nonché già vincitore del Premio Charlot, salirà sul palco per ribaltare la realtà, evidenziandone le contraddizioni e proponendo punti di vista alternativi. Comunale è pronto a regalare nuovi pezzi di stand up e materiale improvvisato con il pubblico; monologhi attraverso i quali, l’artista appena 27enne, si diverte ad evidenziare le contraddizioni della vita proponendo un modo diverso di guardare al mondo. Se vuole parlare di Napoli, evita i luoghi comuni; se vuole parlare della sua generazione, evita discorsi retorici; se vuole parlare di cose che non conosce, evita.