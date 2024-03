“Vuoto a Rendere” di e con Romolo Bianco per la regia di Pasquale De Cristofaro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Una prima nazionale, sabato 16 marzo alle ore 21.00, in occasione della rassegna di CorpoNovecento diretta dal regista Pasquale De Cristofaro al Teatro Nuovo di Salerno. “VUOTO A RENDERE”, questo l’inedito teatrale e musicale scritto da Romolo Bianco, cantante musicista, ambasciatore della canzone napoletana nel mondo, nonché attore. Sul palco lo stesso autore insieme a Luca Trezza per la regia di Pasquale De Cristofaro.

Trama: Atto unico, liberamente ispirato a "Finale di Partita" di Samuel Beckett, condurrà gli spettatori in un'atmosfera intrisa di mistero e riflessione. Tra le pareti di una stanza, il dialogo coinvolgente tra i due attori svelerà racconti, rievocando storie e emozioni profonde. Parole, note e canzoni, accompagneranno il pubblico in una Napoli diversa, dipinta come una Babele contemporanea: un crogiolo di passioni e contraddizioni.

Una scrittura che affonda il colpo nel cuore di un sistema misterioso ed affascinante di una Napoli “diversa”, raccontata attraverso la carnalità di cui lo scrittore è capace.

“Vuoto a Rendere” di e con Romolo Bianco e Luca Trezza regia di Pasquale De Cristofaro produzione e distribuzione Scena Teatro Management srls

Sabato 16 marzo ore 21.00 Teatro Nuovo- via Valerio Laspro nr. 8 – Salerno

Info e prenotazioni al 339/6510974 – 089/220886 – info@teatronuovo.it