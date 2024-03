Via Crucis, gli appuntamenti in provincia di Salerno per il venerdì santo

La provincia di Salerno si appresta a vivere momenti di profonda spiritualità e tradizione con le celebrazioni della Via Crucis previste per venerdì sanato. Questi eventi, che uniscono fede, cultura e comunità, si svolgono in diversi comuni, offrendo ai fedeli l'opportunità di riflettere sulle ultime ore della vita di Gesù Cristo.

Ecco alcuni degli eventi più significativi da non perdere

Rievocazione della Passione di Cristo a Olevano sul Tusciano

Nel pittoresco contesto di Monticello di Olevano sul Tusciano, si terrà una suggestiva rievocazione delle ultime ore di vita di Gesù, dalle ore 19:00. Circa 100 figuranti in costumi d'epoca daranno vita a questo momento di profonda riflessione religiosa, che si concluderà con la processione dei simulacri del Cristo morto e dell'Addolorata nella chiesa Madre. L'evento è organizzato dalla Parrocchia Santa Maria a Corte con il supporto del comune, giungendo alla sua 48° edizione??.

Via Crucis a Salerno: Parrocchia Sant'Eustachio Martire e Parco Arbostella

Parrocchia Sant'Eustachio Martire: Alle ore 19:00 avrà luogo una Via Crucis che inizierà all'interno della chiesa per poi spostarsi nel giardino parrocchiale, dove i partecipanti potranno vivere le stazioni della Via Crucis in un'atmosfera di raccolta spiritualità??.

Parco Arbostella: Questo evento inizierà alle ore 20:30 e vedrà il corteo religioso percorrere le strade del quartiere Arbostella, toccando luoghi significativi e concludendosi in chiesa. La parrocchia Gesù Risorto si occuperà del coordinamento dei fedeli, garantendo una partecipazione fluida e rispettosa del contesto urbano??.

Via Crucis Vivente a Ortodonico Cilento

Sabato 30 marzo, invece, alle 15.30 appuntamento con la via crucis vivente ad Ortodonico Cilento.