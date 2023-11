Woleex e la rivoluzione nell'apprendimento delle lingue: venerdì 10 novembre il lancio della startup

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È online la piattaforma in grado di generare competenze tecniche e trasversali, favorire buone relazioni interpersonali e professionali azzerando le barriere interculturali

Il 10 novembre il lancio all’hub di Fmts Group con la tavola rotonda “Siamo il mondo che parliamo” A seguire l’happening gastronomico affidato allo chef stellato Cristian Torsiello

Uno spazio digitale per imparare le lingue, alla portata di tutti e calibrato su esigenze differenti, in grado di generare competenze tecniche e trasversali, favorire la creazione di buone relazioni interpersonali e professionali azzerando le barriere interculturali, elemento necessario in contesti sempre più inclusivi e interconnessi. Una vera rivoluzione metodologica ed esperienziale pensata per tutti coloro che hanno necessità di apprendere da zero una lingua straniera o migliorare le proprie capacità comunicative.

Woleex è una startup dedicata alla formazione linguistica e culturale con soluzioni flessibili, efficaci e personalizzabili. La piattaforma, fruibile anche attraverso App, permette di seguire le lezioni ovunque e in qualsiasi momento, decidendo anche se optare per una modalità mista (totalmente in digitale, in classe o entrambi) e se studiare da soli oppure in gruppo. I programmi smart massimizzano l’apprendimento in tempi ridotti individuando i margini di miglioramento degli studenti aiutandoli a colmare i gap negli ambiti dove sono più carenti. L’approccio woleex, basato sul micro-apprendimento, favorisce la motivazione e il coinvolgimento per raggiungere il risultato. Tutti i percorsi formativi sono finalizzati all’integrazione delle capacità linguistiche in un contesto formativo basato su situazioni di vita reale per praticare la lingua in contesti specifici. Il metodo AGILE garantisce la preparazione adeguata a sostenere gli esami e le certificazioni riconosciute a livello internazionale. I programmi già disponibili in ben quattordici lingue spaziano dall’italiano per stranieri al giapponese.

A lanciare il progetto è Fmts Group con il motivational talk “Siamo il mondo che parliamo. Le frontiere dell’intelligenza culturale fuori e dentro le aziende” al quale parteciperanno Adele Nardulli, presidente di Federlingue; Bice Della Piana, docente di Cross Cultural Competence Learning & Education presso l’Università degli Studi di Salerno; Alessandra Belluccio, presidente Aidp Campania e Lucrezia Scarapicchia B2B senior sales manager Busuu. Ad introdurre i lavori saranno Giuseppe Melara, presidente Fmts Group e Silvano Del Duca, direttore Fmts Experience.

L’evento è in programma venerdì 10 novembre, alle ore 18.30, negli spazi dell’Hub di FMTS Group (via Leonardo Da Vinci 15, Pontecagnano Faiano - Salerno). A seguire, spazio a un happening gastronomico firmato dallo chef stellato Cristian Torsiello che condurrà gli ospiti in un viaggio sensoriale alla scoperta di quattro nazioni europee