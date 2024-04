Unisa, si presenta il Centro di Eccellenza Jean Monnet “New visions of the European Union’s role in global health"

Sarà presentato martedì 16 aprile, nell'Aula Nicola Cilento dell'Università degli Studi di Salerno, il Centro di Eccellenza Jean Monnet “New visions of the European Union’s role in global health" (EU4GH), nato grazie al co-finanziamento dell'Unione Europea, diretto dalla professoressa Stefania Negri.

I relatori

L'incontro di presentazione, in programma a partire dalle 9:30, vedrà la partecipazione del Magnifico Rettore di Unisa Vincenzo Loia, del suo delegato ai Rapporti Internazionali Giorgio Donsì, del direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Francesco Fasolino, del presidente del Consiglio didattico del corso di laurea in Giurisprudenza Giuseppe D'Angelo, del direttore del Centro Interdipartimentale per la ricerca di Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione Paola Adinolfi, del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno Gaetano Paolino, del presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Salerno Giovanni D'Angelo.