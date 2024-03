FIRST® LEGO® League Challenge all'Unisa: allori per il team FLL 9 - CL-RoboCity

Vince il premio campione nazionale di questa stagione il team FLL 9 - CL-RoboCity, nell'ambito della FIRST® LEGO® League Challenge che si è tenuta in questo week-end al PalaUnisa di Baronissi/Cus Salerno. L’organizzazione dell'evento è stata condivisa tra il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno, regional partner d’eccellenza della manifestazione, e la Fondazione Museo Civico di Rovereto, coordinatore nazionale.

"Complimenti alle squadre che proseguiranno l'avventura agli eventi internazionali! - ha detto l'assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno, Paola De Roberto - Le mie congratulazioni vanno anche alla squadra FLL 218 - Sbullonati di Latina che hanno realizzato un progetto inclusivo per non udenti vincendo il premio Eccellenza Ingegneristica. Un ringraziamento all’ENS di Salerno per essere venuti a valutare in prima persona la qualità del progetto. Fiera inoltre di aver consegnato il premio Core Value, che premia il lavoro di squadra, alla FLL - 20 Astrogate Un ringraziamento speciale alle splendide squadre della Fondazione Museo Civico di Rovereto e del Dipartimento di Informatica Unisa, ai nostri volontari, ai nostri local sponsor, CUS Salerno, Nexsoft S.p.A., Beyond Information Technology e naturalmente a tutti i docenti, coach, genitori, accompagnatori che hanno reso possibile tutto questo!".