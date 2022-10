Università di Salerno, tutto pronto per i 50 anni della Facoltà di Giurisprudenza

Martedì 18 ottobre, alle 9, nell'Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell'Università degli Studi di Salerno, si terranno le celebrazioni per i 50 anni della Facoltà di Giurisprudenza.

L’incontro

Per l'occasione, verranno consegnati attestati di merito ai sessanta laureati di questi ultimi tre anni. A causa della pandemia, infatti, la cerimonia è stata sospesa e torna, finalmente, in presenza. I 18 laureati che per media si sono distinti, riceveranno toga e tocco, tutti gli altri – sempre con una media molto alta – avranno un encomio. A tutti sarà donata una copia della Carta Costituzionale.