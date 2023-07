Mancata attivazione del Metrò del Mare, Adinolfi (Fi): "Flop del governo regionale"

È ancora polemica sulla mancata partenza del Metrò del Mare. Ad affondare il colpo, questa volta, è l'europarlamentare di Forza Italia Isabella Adinolfi che parla di "flop" del governo regionale. “La mancata attivazione del Metrò del Mare da e per il Cilento, con il rischio ormai sempre più concreto che salti definitivamente per l’estate 2023, rappresenta un flop del Governo regionale e un danno notevole per operatori turistici e vacanzieri" sottolinea l'europarlamentare forzista e vicecoordinatore regionale del partito

La denuncia

“Il Metrò del Mare era stato annunciato in pompa magna a maggio e doveva essere attivo già dalla metà di giugno - aggiunge l’eurodeputata - L’estate è ormai inoltrata ed è tutto fermo, con la beffa anche per tanti turisti, soprattutto stranieri, che arrivano nei porti del Cilento per poi scoprire che non c’è nessun collegamento. Né un avviso né un manifesto, solo tanto pressappochismo da parte della Regione, con un danno d’immagine non di poco conto per questi splendidi territori. Si trovi ora una soluzione in tempi rapidissimi per salvare il salvabile, senza rimanere appiedati quei tanti turisti che confidavano nel Metrò del Mare per raggiungere il Cilento o per spostarsi da una parte all’altra della nostra splendida regione” conclude Isabella Adinolfi.