Battipaglia, via libera al primo ambulatorio Veterinario pubblico

E' stata approvata oggi dalla Giunta comunale di Battipaglia, la proposta di delibera avanzata dal consigliere di maggioranza Elio Vicinanza per la realizzazione di un ambulatorio veterinario pubblico. Tale servizio sorgerà nel quartiere “Belvedere”, la gestione sarà totalmente a carico dell’Asl che potrà utilizzare la struttura in comodato d’uso gratuito.Nato sotto l’impulso del consigliere di maggioranza Elio Vicinanza, che si è speso in prima persona, sia come impulso al progetto che operando raccordo tra l’ente e la competente autorità sanitaria, l’ambulatorio veterinario pubblico consentirà di fornire le prime cure agli animali, quelle spesso più urgenti, a titolo completamente gratuito.

Oltre a coloro i quali beneficiano già da una “casa”, tale servizio sarà garantito anche, e soprattutto, per gli animali vaganti e/o abbandonati. “Oggi è un momento di grande soddisfazione per Battipaglia - sottolinea, raggiante, il consigliere Vicinanza - Per la prima volta la nostra città potrà dotarsi di un ambulatorio veterinario, completamente gratuito per l’assistenza dei nostri amici a quattro zampe – prosegue – Ciò si è reso possibile, innanzitutto, in virtù della grande sensibilità mostrata dalla Sindaca Cecilia Francese, che ha operato alacremente affinché il progetto giungesse a conclusione. Ma senza dimenticare la disponibilità del Dott. Luigi Morena, responsabile dell’unità operativa veterinaria ambito distrettuale 64-65 che ha partecipato a diversi incontri con grande spirito collaborativo. Ed un ringraziamento particolare, infine, al Direttore Generale Asl di Salerno, Dott. Sosto che ha emanato parere favorevole". Quanto ai tempi previsti, Vicinanza è parso subito chiaro: "Nel più breve tempo possibile. Questo è un bisogno impellente della nostra cittadinanza che andrà celermente soddisfatto. In primis verranno decisi i giorni di apertura, che inizialmente saranno a maniera alterna, ma stiamo già lavorando per garantire un servizio ininterrotto".