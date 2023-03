Presente anche la vicesindaca di Salerno, Paky Memoli: "Noi vogliamo diritti uguali da Nord a Sud, sul fronte dell'istruzione, della sanità e dei trasporti", ha sottolineato Memoli. Tra i sindaci del nostro territorio scesi in piazza, il primo cittadino di Bellizzi, Mimmo Volpe, di Sarno Giuseppe Canfora, di Pollica, Stefano Pisani, insieme al deputato Pd Piero De Luca e ad innumerevoli altri amministratori del Sud.

"No all'autonomia differenziata": sindaci del salernitano in piazza a Napoli per l'Unità d'Italia