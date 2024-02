Baronissi, il comitato programmatico del candidato Sindaco Tony Siniscalco.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è costituito ieri il comitato programmatico del nostro candidato Sindaco Tony Siniscalco.

Professori universitari, professionisti e tecnici della nostra città, coordinati dal Prof. Marcello Feola, collaboreranno per la definizione del programma elettorale rispondendo alle istanze ed esigenze raccolte nel tempo.

“Presenza sul territorio, ascolto dei cittadini, confronto con le parti sociali sono le azioni a cui il nostro gruppo lavora da anni per la redazione del programma elettorale, convinti che questi elementi non possono e non devono essere messi in campo solo a pochi mesi dalle elezioni - afferma Tony Siniscalco- I principali temi, istanze e problemi, raccolti in questo tempo, saranno esaminati e trasformati in punti programmatici dal comitato neo costituito, la cui guida è stata affidata all’amico Marcello Feola, docente universitario di diritto pubblico e già assessore all’urbanistica della Provincia di Salerno, che ringrazio per il contributo personale, tecnico e scientifico. E' una grandissima soddisfazione poter contare sulle competenze e sull’esperienza di tanti professionisti della nostra città. Grazie ad un impegno comune stiamo offrendo ai cittadini di Baronissi un progetto politico serio, ambizioso, concreto e realizzabile".

“Ringrazio l'amico Tony- sottolinea Feola - per l’opportunità di poter dare un contributo alla città nella quale vivo e nella quale vive la mia famiglia. Baronissi ha grandi potenzialità di crescita e sviluppo su cui lavorare. Sarà una avvincente campagna elettorale, in cui contrapporre alle chimere ed ai fallimenti della sinistra azioni concrete e realizzabili. Sono sicuro che Baronissi, a Giugno, avrà un nuovo Sindaco: Tony Siniscalco".

Il comitato elettorale è aperto tutti i giorni in via Ferreria 144, ma siamo felici di riceve i vostri suggerimenti anche sul sito www.tonysiniscalco.it tramite la sezione dedicata.

Noi abbiamo il coraggio di cambiare ma per farlo abbiamo bisogno di tutti voi!