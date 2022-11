Battipaglia, Mirra regala la "De Lorean" di Ritorno al Futuro alla sindaca Francese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Ieri ho donato simbolicamente un modellino della famosa De Lorean, la macchina del tempo del film "Ritorno al futuro", al Sindaco".Lo dichiara il consigliere comunale Egidio Mirra: " Ciò per evidenziare l'assurdità delle sue continue dichiarazioni volte a minimizzare le nostre proposte in consiglio comunale, solitamente bocciate dopo mesi dalla presentazione perché, a suo dire, la maggioranza già ci avrebbe lavorato precedentemente. Stranamente, di queste iniziative fatte in anticipo dall'amministrazione non ne abbiamo mai sentito parlare, se non dopo la presentazione formale delle nostre proposte. Un atteggiamento infantile, poco giustificabile da chi dovrebbe amministrare una città di quasi 50.000 abitanti, che dovrebbe dare risposte alla cittadinanza e non rincorrere la minoranza per coprire l'assenza di qualsiasi iniziativa, come accaduto con la vicenda del cimitero. La De Lorean ha, inoltre, simbolicamente sottolineato le tante promesse di prendere decisioni o concludere lavori entro una determinata data, puntualmente disattese. Il nostro Sindaco, in definitiva, ha dimostrato di avere grossi problemi con la gestione dello spazio - tempo e spero che, da oggi, guardando quella De Lorean, faccia qualche promessa in meno e mantenga qualche impegno in più! Parafrasando il padre di Marty McFly, protagonista del film: "Vedi Sindaco, se ti ci metti con impegno raggiungi qualsiasi risultato!".