Battipaglia, nuove adesioni sul territorio per Noi Moderati

Nuove adesioni per Noi Moderati sul territorio della Piana del Sele. A fare il loro ingresso nel partito Sebastiano Irollo, Ceo di FormaSele Srl, società che si occupa di consulenza e servizi alle imprese di Capaccio Paestum e Carmine Martino, già vice presidente Usl54 e assessore della giunta Liguori. Tra le new entry anche l’architetto Alfonso La Terza, già assessore urbanistica giunta Liguori, e Stefania Greco, già coordinatrice del movimento femminile per Forza Italia Battipaglia nel 2015 e animalista convinta.

Nuovi ingressi

"Noi Moderati sul territorio della Piana del Sele cresce sempre di più ed è ben radicato – ha dichiarato il coordinatore cittadino Enrico Tucci – Con l’onorevole Pino Bicchielli, il partito a livello provinciale sta portando avanti un lavoro importante e possiamo già raccogliere i primi frutti. Queste nuove adesioni, professionisti molto noti e di grande spessore, sono la prova del nostro impegno sul territorio. Noi ci siamo e continueremo ad essere presenti per il bene di Salerno e della sua provincia".