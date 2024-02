Forza Italia, Spinelli nominato commissario cittadino a Battipaglia

Forza Italia si riorganizza sul territorio. Il coordinatore provinciale Roberto Celano, nelle ultime ore, ha provveduto alla nomina di Costabile Spinelli a commissario cittadino del partito nella città di Battipaglia. “E’ doveroso precisare che l’indicazione di Costabile Spinelli quale commissario cittadino di Battipaglia risponde alla necessità di dare nuovo impulso al complessivo radicamento che il partito ha inteso avviare con il nuovo modello organizzativo e che il lavoro finora svolto da quanti hanno attivamente contribuito alla crescita di Forza Italia sarà il punto di partenza per poter strutturare rapidamente un gruppo dirigente ed un progetto politico che risponda alle aspettative della città di Battipaglia. Ringrazio fin d’ora l’amico Spinelli per la disponibilità e l’impegno che profonderà per la crescita del partito in una delle più grandi ed importanti città della provincia”.