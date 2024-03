Salerno, la lettera di Celano sul bilancio: "Condizioni finanziarie dell'ente sempre più preoccupanti"

Una nota critica riguardante il Bilancio di Previsione 2023-2024, approvato dalla Giunta il 28 febbraio scorso, è stata inviata ai Revisori dei Conti, al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, al direttore del Settore Ragioneria, Lupacchini, ed al Segretario Generale, Ornella Menna, dal capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano. L'esponente forzista, nello specifico, solleva serie preoccupazioni sulle condizioni finanziarie dell'ente e suggerisce un'indagine approfondita per assicurare la correttezza e la sostenibilità finanziaria.

La lettera

Nella lettera si mettono in evidenza i dubbi sulla veridicità delle entrate previste e sulla gestione finanziaria dell'ente. "Le condizioni finanziarie dell’Ente appaiono sempre più preoccupanti" si legge nel documento, in cui si inviata ad una "puntuale verifica degli aspetti finanziari e degli equilibri di Bilancio". Viene sottolineata, inoltre, la necessità di esaminare "la concreta attività amministrativa dell’Ente, alla presenza di passività potenziali, magari occulte". Particolare attenzione viene data alla questione del Fondo Pluriennale Vincolato per Investimenti, la cui assenza di previsione suscita interrogativi: "Nessuna previsione è stata fatta per il Fondo Pluriennale Vincolato per Investimenti, lasciando nel dubbio la prosecuzione delle opere". Si evidenziano inoltre perplessità sulle previsioni delle entrate da fiscalità propria e sulla loro sostenibilità, con un'apparente mancanza di dati a supporto: "Le previsioni per le voci relative al primo titolo di Bilancio appaiono non sostenute," denota la nota, sollevando questioni sulla base delle decisioni assunte. Infine, il documento esprime preoccupazione per il rischio di esposizione finanziaria dell'ente a causa di previsioni di entrate e spese potenzialmente non realistici: "L’assenza di accantonamenti espone a rischi finanziari considerevoli," avverte il mittente, enfatizzando l'importanza di un esame approfondito per "diradare ogni dubbio sulla presenza di inaccettabili squilibri".